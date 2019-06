Nidaa (Hammamet) et Machroû ne font désormais plus qu’un

Nidaa Tounes (faction Hammamet) et Machrou Tounes sont parvenus à conclure un accord d’alliance nationale, a annoncé Abdelaziz Kotti, sur sa page Facebbok.

Cet accord a été signé par Salma Elloumi et Mohsen Marzouk , a encore précisé le dirigeant de Nidaa Tounes, ajoutant que son parti tiendra, mardi , une conférence de presse afin de présenter les détails du processus de fusion entre les deux partis.

L’accord stipule la formation d’un seul groupe au sein du parlement et le démarrage d’un processus de fusion réunissant les deux partis et qui sera ouvert à toutes les forces politiques centristes et démocratiques outre les personnalités nationales, a précisé la même source.