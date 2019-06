Nidaâ : Le retour fusionnel de Machroû Tounès

Les mouvements Nidaâ Tounès (Hammamet) et Machroû Tounès ont signé, mardi, un accord d’alliance stipulant la tenue d’un congrès unificateur début 2020, c’est-à-dire après les élections législatives et présidentielles, ainsi que la création d’un parti fédérateur des forces centristes proches des deux mouvements.

Aux termes de l’accord, les deux mouvements se présenteront à l’élection présidentielle avec un candidat unique et aux Législatives avec des listes communes outre la formation d’un groupe parlementaire unifié.

Il a été également convenu de mettre en place une instance supérieure de suivi dont la coordination sera confiée à Salma Elloumi et Mohsen Marzouk, et comprenant également ceux et celles qui auront été choisis pour représenter les forces qui rejoindront le processus.