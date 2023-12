Nikki Haley : Les « pays pro-Hamas » devraient accueillir les Palestiniens fuyant la guerre !

La candidate républicaine à la présidence, Nikki Haley, estime que l’Égypte ainsi que les « pays pro-Hamas » que sont le Qatar, l’Iran et la Turquie devraient accueillir les Palestiniens qui tentent de fuir la guerre à Gaza.

Interrogée sur l’endroit où les Palestiniens en fuite devraient se rendre, Nikki Haley a déclaré dans une interview à ABC News : « Ils devraient se rendre à la porte de Rafah et [demander] à l’Égypte de les accueillir ».

« Mais j’ai toujours dit qu’ils devraient aller dans des pays pro-Hamas – le Qatar, l’Iran, la Turquie… envoyez-les là-bas… Ce sont des pays pro-Hamas.

« Pourquoi l’Égypte ne les accepte-t-elle pas ? Parce qu’elle ne sait pas qui sont les terroristes et qui ne le sont pas ? C’est une triste situation, mais la réalité de ce mal est très claire dans les pays arabes également. Les pays arabes ont toujours été prudents et connaissent les menaces que l’Iran peut faire peser sur eux », explique-t-elle.

« Ils ne veulent pas que ces terroristes s’en prennent à eux. L’Arabie saoudite a senti les Houthis dans la lutte pour le Yémen. L’Égypte sait exactement ce qu’ils peuvent faire”.

- Publicité-