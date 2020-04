Nissaf Ben Alaya: Personne ne peut prévoir quand le pic de la pandémie sera atteint en Tunisie

” Personne ne peut prévoir quand le pic de la pandémie du COVID-19 sera atteint en Tunisie “, a souligné jeudi Nissaf Ben Alaya, directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE).

Dans une déclaration à l’agence TAP, la directrice de l’ONMNE a indiqué que la baisse des cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus enregistrée au cours de ces derniers jours est le résultat de l’application des mesures de confinement général en Tunisie estimant, toutefois, que ce nombre pourrait évoluer dans les deux prochaines semaines si des citoyens continuent à ignorer les mesures de confinement.

D’après Ben Alaya, le plus difficile c’est d’identifier les porteurs sains qui sont asympotomatiques et peuvent être contaminants.

Dans ce contexte, elle a souligné l’importance de se conformer aux mesures de confinement et aux recomandations sanitaires pour éviter de contracter le virus estimant, cependant, que jusqu’à présent la Tunisie a réussi à maitriser la courbe des contaminations.

Nissaf Ben Alaya a ajouté que les malades atteints du COVID-19 sont placés sous surveillance médicale permanente mais le virus peut rester dans le corps pendant 3 semaines.

A noter que selon les dernières statistiques, sur un total de 8878 personnes testées, 628 cas d’infection au nouveau coronavirus responsable de la maladie du COVID-19 ont été enregistrés soit 7,074% des cas.

Quelque 67 personnes sont hospitalisées, 25 ont guéri et 24 sont morts des suites du coronavirus.