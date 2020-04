Nissaf Ben Alya: La guérison de 25 personnes atteintes du coronavirus est liée à la survie du virus dans le corps

La directrice de l’observatoire des maladies nouvelles et émergentes , Nissaf Ben Alya a indiqué mercredi que la guérison de 25 cas seulement des personnes atteintes du coronavirus, dont le nombre total s’élève à 623 en Tunisie, est liée essentiellement à la survie du virus dans le corps durant une longue période.

Ben Alaya a précisé lors d’une séance d’audition par la commission de la santé au sein de l’ARP que la guérison des personnes contaminées est longue, signalant que le nombre de personnes guéries dans le monde s’élève à 302 mille sur un total de 1 million et demi de cas contaminés par le coronavirus.

“Le taux de contamination le plus élevé a été enregistré dans les gouvernorats du sud pays avec une moyenne de 7 cas par 100 mille habitants”, a-t-elle affirmé, signalant que le ministre de la santé avait appelé mardi lors d’une conférence de presse, à la nécessité de respecter les mesures de confinement général pour sensibiliser les citoyens aux dangers de la propagation du virus.