Nizar Ben Naji : Nous travaillons à sécuriser le cyberespace

Le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, affirmé que le ministère travaille actuellement sur un nouveau texte juridique qui inclut la cybersécurité et qui sera inclus dans les tâches de l’Agence nationale pour la sécurité de l’information afin de fournir les informations techniques nécessaires.

Il a indiqué, dans une déclaration aux médias lors d’un panel sur la « cybersécurité » en marge des activités de la 36ème session des journées de l’Entreprise, que des travaux sont actuellement en cours pour mettre à jour le cadre législatif, car celui des systèmes d’information et de communication a récemment été mis à jour, d’autant plus que les cybercrimes sont des crimes transfrontaliers.

Il a , en outre, souligné qu’en Tunisie, il existe 3 agences importantes, à savoir l’Agence nationale pour la sécurité de l’information, responsable de la sécurité du cyberespace et la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la sécurité de l’information, l’Agence nationale de certification électronique, qui fournit tous les services numériques, et l’Agence tunisienne des télécommunications, qui apporte son soutien aux juges et mène les enquêtes numériques sur tous les crimes liés aux systèmes d’information et de communication.

Le ministre a, d’autre part, indiqué que l’amélioration du cadre législatif, technique et institutionnel est nécessaire pour sécuriser le cyberespace ainsi que pour éduquer les consommateurs sur les dangers de l’espace. En ce qui concerne les cybermenaces, le ministre a souligné que ces crimes ne cessent de se propager, en particulier à la lumière de la numérisation du travail institutionnel.