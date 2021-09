Nodira Mansurova va prendre ses fonctions à la tête de BERD Tunisie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a nommé Nodira Mansurova nouvelle responsable de ses opérations en Tunisie. Mme Mansurova sera basée à Tunis et prendra ses fonctions le 1er septembre. Elle succède à Antoine Sallé de Chou, nommé responsable pour le Maroc.

Elle sera responsable des investissements et opérations de la BERD dans le pays et rendra compte à Heike Harmgart, Directrice principale chargée de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (SEMED).

Mme Mansurova a déclaré : « Je suis très heureuse et honorée de prendre ces fonctions et de revenir dans la région SEMED. En m’appuyant sur les succès de la BERD dans le pays, je me réjouis de poursuivre notre travail avec les autorités tunisiennes, la communauté des donateurs et nos autres partenaires stratégiques pour soutenir et faire progresser les priorités économiques du pays, favoriser le développement du secteur privé, les investissements verts et une croissance durable et inclusive. »

De double nationalité ouzbèke et britannique, Mme Mansurova a rejoint la BERD en 2001 en tant que responsable régionale du programme de la Banque pour le financement et le développement des PME en Asie centrale. Elle était basée à Almaty, au Kazakhstan. Mme Mansurova apporte une riche expérience aux petites entreprises tunisiennes, qui constituent un segment important de l’économie, ainsi que ses connaissances en matière de fourniture d’infrastructures pour la région SEMED.

Depuis le début des opérations de la BERD en Tunisie en septembre 2012, la Banque a investi dans le pays plus de 1,3 milliard d’euros, réparti en 54 projets.

Par ailleurs la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a nommé Antoine Sallé de Chou nouveau responsable de ses opérations au Maroc. M. Sallé de Chou sera basé à Casablanca et prendra ses fonctions de Directeur pour le Maroc le 1er septembre. Il succède à Marie-Alexandra Veilleux-Laborie.