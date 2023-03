Nokia sélectionné par Ooredoo pour mettre à niveau son réseau en Tunisie et en Algérie

Nokia a annoncé avoir été sélectionné par le groupe Ooredoo pour mettre à niveau ses réseaux d’accès radio (RAN) existants, ainsi que pour déployer de nouveaux sites en Tunisie et en Algérie.

Cela permettra d’améliorer les performances du réseau et aidera Ooredoo à se préparer à un lancement de services 5G dans le futur.

Nokia modernisera le réseau IP de Ooredoo, et modernisera et étendra son réseau Fiber-to-the-Home (FTTH) en Tunisie. Ces initiatives transformeront les réseaux du groupe Ooredoo en améliorant l’expérience de l’utilisateur mobile grâce à de meilleures vitesses et capacités de données.

Nokia déploiera son dernier portefeuille AirScale, économe en énergie, comprenant des stations de base prenant en charge plusieurs générations de technologies radio, de la 2G, 3G et 4G à la 5G ; des antennes adaptatives MIMO massives pour une couverture urbaine et étendue ; des têtes radio distantes (RRH) à double bande ; ainsi que la solution de petites cellules AirScale indoor Radio (ASiR) pour une couverture intérieure transparente.

Nokia remplacera le réseau radio existant pour Ooredoo Tunisie, et étendra le réseau avec l’ajout de nouveaux sites radio. Nokia augmentera sa part dans le réseau de Ooredoo Algérie à près de 50 pour cent, et dans le réseau de Ooredoo Tunisie à environ 40 pour cent.

Nokia fournira sa solution AirFrame et CloudBand Application Manager (CBAM) pour la mise à niveau et le déploiement du réseau en Algérie et en Tunisie.

En Tunisie, Nokia déploiera son routeur de services 7750 pour la modernisation du réseau IP de Ooredoo et sa solution de fibre optique haut débit GPON pour la mise à niveau du réseau FTTH existant, portant ainsi sa part dans ces domaines à 100 pour cent dans le réseau de Ooredoo Tunisie.

« Dans le cadre de ce partenariat, nous faisons passer notre réseau à un nouveau niveau de transformation afin d’améliorer davantage la performance de notre réseau et l’expérience de service pour nos clients », a déclaré Ahmad Al Neama, directeur général régional du groupe Ooredoo.