Changements à la tête des Ciments d’Oum El kélil et de Bizerte

Le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie annonce dans un communiqué rendu public mercredi, la nomination de Taoufik Khardani, président directeur général de la société des Ciments d’Oum El kélil dans le gouvernorat du Kef et Mohamed Abidi, président directeur général de la société les Ciments de Bizerte.

Nous noterons que, d’après nos informations, l’ancien Pdg d’Oum El Kélil était parti en retraite, et que les cimenteries de Bizerte passent depuis quelques exercices, par des difficultés financières. On ne sait cependant pas s’il y a lien avec les informations qui circulaient sur l’arrestation d’un Pdg d’une cimenterie, et qu’on n’a pas pu vérifier auprès de sources officielles