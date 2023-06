Nomination de Sghaier Najjar, au poste de DG de l’IRA de Médenine

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé la nomination d’un professeur de l’enseignement supérieur agricole, Sghaier Najjar, au poste de directeur général de l’Institut des régions arides (IRA) de Médenine.

L’Institut des zones arides, créé en 1976 et placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, est basé dans le gouvernorat de Médenine et exerce plusieurs missions dont la réalisation de recherches dans le domaine de l’agriculture et de la protection des ressources naturelles.

La décision de la nomination a été publiée hier, lundi, dans le décret n° 475 de 2023 du 9 juin 2023 au JORT n° 61 de 2023.

