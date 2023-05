Trois nouveaux administrateurs aux CA de la BTS, des Ciments de Bizerte et d’Oum Khelil 

Trois administrateurs représentant l’Etat viennent d’être nommés aux conseils d’administration de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), de la société « Les Ciments de Bizerte » et de la société « Les Ciments d’Oum El Kélil ».

Ces nominations ont été publiées sous forme d’arrêtés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne du 5 mai 2023.

Ainsi, Chokri El Mehdi est nommé administrateur représentant de l’Etat au conseil d’administration de la BTS, et ce, en remplacement à Abderraouf Ajimi.

Bouthaina Boukamcha est nommée administrateur représentant le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie au conseil d’administration de la Société les Ciments de Bizerte, et ce, en remplacement de Raja Boukassoula.

Adel Sellimi est nommé administrateur représentant le ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines au conseil d’administration de la Société les Ciments d’Oum El Kélil, remplaçant Sami Boufares.

