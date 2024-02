Nomination du magistrat Mohamed Al Gammoudi à la tête de l’INLTP

Le magistrat de troisième grade Mohamed Al Gammoudi a été nommé à la tête de l’Instance Nationale de Lutte contre la Traire des Personnes (INLTP) en vertu du décret n°126 publié par le ministère de la justice dans le JORT.

Mohamed Al Gammoudi succède à la magistrate Raoudha Laâbidi qui a été à la tête de cette instance depuis 2017, en vertu du décret n°127.

A noter que la loi organique n°61-2016 relative à la lutte contre la traire des personnes a été publiée en août 2016 et mise en application après une année avec à sa tête, la magistrate Raoudha Laâbidi.

L’INLTP regroupe 16 membres. Les missions de l’instance sont entre autres le développement d’une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la traite, ainsi que de la mise en place de mécanismes coordonnés d’identification, de prise en charge et de protection des victimes, de réduction de la demande et aussi de poursuite judiciaire des auteurs.