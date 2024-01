Nomination d’un Consul honoraire de Tunisie à Mumbai

Le président de la République, Kais Saied, a nommé l’industriel et éducateur Nandkishor Kagliwal Consul honoraire de Tunisie à Mumbai.

Les lettres de créance officielles lui ont été remises à Kagliwal lors d’une cérémonie organisée à Mumbai vendredi par l’ambassadrice de la République tunisienne, Hayet Talbi Bilel. Des membres du corps diplomatique, des industriels et des hauts fonctionnaires ont assisté à cette cérémonie.

La diplomate a indiqué que l’ouverture du bureau du Consul honoraire de Tunisie à Mumbai, la capitale commerciale de l’Inde, contribuera à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines du commerce et des investissements, de la culture et du tourisme, de la science et de la technologie.

Elle a invité les producteurs de films indiens à explorer la beauté de la Tunisie pour la production de films, précise The Free press journal qui rappelle que la Tunisie possède d’importants gisements d’acide phosphorique pour la production d’engrais phosphatés, dont l’Inde a grand besoin. La Tunisie est également un important producteur de dattes biologiques et d’huile d’olive. Les entreprises tunisiennes sont désireuses de collaborer avec l’industrie agroalimentaire indienne.

Lors de réunions avec la Chambre de commerce indienne et la Maharashtra Economic Development Corporation, il a été décidé d’envoyer une délégation d’acteurs indiens en Tunisie.

