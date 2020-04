Non-respect du confinement : 3 cadres religieux suspendus de leurs fonctions

Le ministère des Affaires religieuses a décidé de suspendre, temporairement, trois cadres religieux de leurs fonctions pour non-respect des consignes de confinement total sanitaire et de l’interdiction d’accomplir les prières collectives.

Dans un communiqué rendu public vendredi 3 mars 2020, le ministère a renouvelé sa détermination d’appliquer les décisions à cet effet et de prendre toutes les dispositions nécessaires et immédiates contre tout dépassement avéré.

Il a rappelé que les décisions relatives au confinement et à la suspension de la prière collective s’inscrivent dans le cadre de la préservation de la sécurité nationale et des vies humaines.