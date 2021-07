Nord Stream 2: Berlin sanctionnera Moscou en cas d’abus, dit Washington

Les Etats-Unis et l’Allemagne ont dévoilé un pacte concernant l’oléoduc Nord Stream 2 dans le cadre duquel Berlin s’est engagé à répondre par des sanctions à toute tentative de la Russie de se servir de l’énergie comme d’une arme contre l’Ukraine ou d’autres pays européens.

Cet accord scellé entre Washington et Berlin vise à résoudre leur différend stratégique sur Nord Stream 2, financé par le géant gazier public russe Gazprom et dans lequel les Etats-Unis voient un moyen pour la Russie d’accroître son influence économique et politique sur l’Europe en rendant celle-ci plus dépendante de son gaz.

Nord Stream 2, dont les travaux sont finalisés à 98%, permettrait à Moscou de fournir à l’Allemagne deux fois plus de gaz qu’à l’heure actuelle tout en contournant l’Ukraine, privant celle-ci d’importantes recettes de transit.

Si une forte opposition demeure aux Etats-Unis à propos de l’oléoduc, l’administration du président américain Joe Biden a choisi de ne pas enterrer complètement le projet en imposant des sanctions unilatérales.

Washington a privilégié la négociation d’un pacte avec l’Allemagne dans le but d’empêcher la Russie de se servir de l’énergie comme d’une arme politique pour nuire à l’Ukraine ou d’autres pays de la région.

« Les Etats-Unis et l’Allemagne sont unis dans leur détermination à ce que la Russie rende des comptes pour ses agressions et ses activités malveillantes, en lui imposant des coûts via des sanctions et d’autres outils », ont dit les deux pays dans un communiqué conjoint.