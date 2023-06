North Business Angels : Dynamiser l’écosystème entrepreneurial dans les régions

Le réseau North Business Angels a organisé une conférence débat à Nabeul afin de sensibiliser les investisseurs de la région à soutenir les entreprises innovantes et à impact et redynamiser l’écosystème entrepreneurial. Une initiative qui sera relayée par un road show vers les gouvernorats de Bizerte, Zaghouan et Béja.

Valoriser les entreprises à impact dans les régions s’ avère ainsi une nécessité pour favoriser le développement de l’écosystème et maximiser les chances de donner un souffle nouveau aux régions.

Des nombreuses figures emblématiques natives de la région ont été présentes et ont manifesté leur intérêt et engagement pour appuyer le réseau dont Alaya Bettaieb, directeur général de Smart Capital, qui a évoqué les nouveaux projets et encouragements pour appuyer les investissements et les réseaux de Business Angels ainsi que . Noomane EL Fehri, ancien ministre des TIC, qui a fait un témoignage en tant que Business Angel.

Les Business Angels potentiels ont pour mission de mobiliser leurs pairs, dans le but d’apporter aux entrepreneurs un appui financier, un accompagnement, et partager avec eux leur carnet d’adresses.

Maître Jean François Pelland, avocat d’affaires canadien, a partagé son expérience d’une vingtaine d’années en tant que membre d’«Anges Québec», et celle du développement des réseaux au Québec, ainsi que quelques conseils pour construire un réseau durable.

L’audience a beaucoup apprécié les Keynotes . Jalel Ben Romdhane, expert en capital risque, et membre fondateur du réseau a présenté les objectifs et la vision du réseau. Il souhaite « implanter des équipes locales dans chaque région pour favoriser une proximité dans les phases de sélection et de diligence, être « hands on » et investir collectivement pour soutenir les entreprises prometteuses. »

Deux startuppeurs labellisés et ayant effectué une levée de fonds ont témoigné pour mettre en valeur l’appui du Business Angel et sa valeur ajoutée dans le développement des entreprises et des startups. Mohamed Ben Hammed, fondateur de SMEKS, et Hamza Nechi, fondateur de « beekeeping for Everyone » qui a un brevet international de son invention.

Ce projet a vu le jour dans le cadre du programme « Impact Finance », soutenu par l’ambassade des États-Unis et ayant pour objectif de stimuler l’accès au financement des PMEs, et Smart Capital qui offrent un support technique au projet.