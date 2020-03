Noureddine Erray reçoit l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Tunis

Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray a reçu, mercredi, au siège du département l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite à Tunis, Mohamed Ben Mahmoud El-Ali.

Selon un communiqué du département, l’entretien a porté sur “les efforts des deux pays visant à renforcer les excellentes relations de coopération bilatérale dans tous les domaines ainsi que sur les préparatifs en prévision des prochaines échéances bilatérales”.

Cité dans le communiqué, Noureddine Erray s’est félicité “de la dynamique que connaissent les relations de fraternité tuniso-saoudiennes”, comme en témoigne, a-t-il dit, l’échange de visite entre les deux pays, notamment la visite officielle du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud du 28 au 30 mars 2019 en Tunisie.

Le ministre a souligné l’importance de renforcer la coopération économique entre la Tunisie et l’Arabie saoudite à travers l’encouragement des hommes d’affaires saoudiens à investir en Tunisien tout en bénéficiant d’avantages préférentiels offerts par les deux pays pour accroitre les échanges commerciaux.

De son côté, l’ambassadeur saoudien a souligné “la profondeur des relations de fraternité et de coopération établies entre les deux peuples, affirmant la volonté de son pays de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales conformément à la détermination des dirigeants des deux pays à les promouvoir davantage dans tous les domaines.

L’entretien a également permis d’évoquer plusieurs questions portant sur l’action arabe commune et les derniers développements au double plan régional et international, ajoute la même source.