Noureddine Erray reçoit l’ambassadeur de Hongrie en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a reçu, vendredi, au siège du département, l’ambassadeur de Hongrie en Tunisie Marton Karolyi.

L’entretien a porté sur les relations de coopération tuniso-hangroises et sur les moyens de les renforcer davantage tant au niveau bilatéral que multilatéral, et en particulier dans le cadre des institutions de l’Union européenne, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre a renouvelé la volonté de renforcer les relations privilégiées unissant les deux pays et de les promouvoir dans plusieurs secteurs prioritaires notamment le commerce, l’investissement, le tourisme et l’enseignement supérieur.

Les deux parties ont souligné l’importance de se préparer comme il se doit pour les prochaines échéances et d’unifier les efforts pour renforcer les mécanismes de solidarité et d’entraide afin de faire face à la crise du coronavirus.