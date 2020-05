Nouredine Erray reçoit l’ambassadeur de Belgique à Tunis

Les relations de coopération et d’amitié entre la Tunisie et la Belgique au niveau bilatéral et dans le cadre des institutions de l’UE ont été au centre d’un entretien, jeudi, entre le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, au siège du département, et l’ambassadeur de Belgique à Tunis, Christophe de Bassompierre.

Lors de cette réunion, Erray a mis en avant la détermination de la Tunisie à diversifier les perspectives de coopération avec la Belgique. ” Un pays ami dans tous les domaines, particulièrement dans les domaines économique et commercial, saluant le soutien apporté par la Belgique dans le cadre des instances de l’Union européenne”.

Pour sa part, l’ambassadeur belge a souligné la solidité des relations d’amitié entre les deux pays, affirmant l’attachement de la Belgique à renforcer la coopération bilatérale avec la Tunisie dans les différents secteurs.