Nous sommes parvenus à arrêter l’hémorragie financière des caisses sociales après les réformes engagées par le ministère

” Nous sommes parvenus à arrêter l’hémorragie financière des caisses sociales et mis un terme aux menaces de la faillite après les réformes engagées par le ministère “, a indiqué mardi, le ministre des affaires sociales Mohamed Trabelsi.

Lors d’un point de presse à la Kasbah, le ministre a affirmé que les pensions de retraite ont été versées ces derniers mois par la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) sans interruption.

Il a révélé que les besoins de la CNRPS ont été réduits actuellement à 100 millions de dinars alors qu’ils étaient estimés à 2050 millions de dinars.

Trabelsi a souligné que les mesures concernant l’augmentation obligatoire de l’âge de départ à la retraite de 2 ans dans le secteur public et l’augmentation de la proportion des cotisations de 3 % au titre des régimes de retraite, ont permis de fournir des ressources financières supplémentaires au profit de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale. Il a précisé que la contribution sociale de solidarité a permis de générer des recettes d’une valeur de 450 millions de dinars qui seront consacrés exclusivement au financement de la CNRPS.

Le ministre des Affaires sociales a estimé que la mesure prévue par la loi de finances pour l’année 2020 qui consiste à imposer une déduction de 3 pour cent des bénéfices sur les banques au profit des caisses sociales, pourrait fournir des ressources financières s’élevant à 650 millions de dinars.