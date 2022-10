Nouveau 1er  ministre britannique, Rishi Sunak avertit de « décisions difficiles à venir »

Chargé par le roi Charles III de former un gouvernement, le conservateur Rishi Sunak a averti mardi le Royaume-Uni des « décisions difficiles » qui s’annoncent tout en s’attachant à adresser un message « d’espoir », dans pays plongé dans une grave crise économique et sociale.

Ex-banquier et ministre des Finances, Rishi Sunak devient le premier Premier ministre britannique d’origine indienne, de confession hindoue, et le premier à être originaire d’une ancienne colonie britannique. A 42 ans, il est aussi le plus jeune chef de gouvernement de l’histoire contemporaine du Royaume-Uni, après une ascension fulgurante en politique.

« J’unirai notre pays non avec des mots, mais des actes », a-t-il assuré, promettant de « réparer » les « erreurs » commises sous Liz Truss, face à un pupitre au pied droit, contrastant avec la spirale de celui de sa prédécesseure.

Dans un discours à la tonalité grave, il a expliqué qu’il n’était « pas intimidé » par l’ampleur de la tâche. « Nous créerons un avenir qui vaut les sacrifices que tant ont fait et remplirons demain, et chaque jour qui suivra, d’espoir », a-t-il poursuivi.

Rishi Sunak a réitéré le soutien britannique envers l’Ukraine dans la « guerre terrible » livrée par Moscou, qui doit se « terminer par un succès » pour Kiev.

Il s’est également dit « conscient » du travail à effectuer pour « rétablir la confiance », a-t-il dit dans une allusion aux scandales sous Boris Johnson, à qui il a exprimé sa « gratitude », dans son premier discours devant la célèbre porte laquée noire frappée du N°10.

Ce dernier lui a adressé ses « félicitations » en « ce jour historique ».

Contrainte à partir après la tempête provoquée par son plan massif de baisses d’impôts, Liz Truss, l’avait précédé au palais de Buckingham pour présenter au roi sa démission, après un mandat d’une brièveté record : 49 jours.

Rishi Sunak prend les rênes d’un pays confronté à une grave crise économique et sociale. L’inflation dépasse les 10%, au plus haut au sein du G7. Les prix de l’énergie s’envolent, comme ceux de l’alimentation. Le risque d’une récession plane.