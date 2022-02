Nouveau directeur général à l’ANSI

Le ministère des Technologies de la Communication a annoncé, mardi, la nomination de Yassine Jemayel au poste de Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI).

Yassine Jemayel est titulaire du diplôme national d’ingénieur, spécialité réseaux d’informatique et de télécommunications (Institut national des sciences appliquées et de technologie), et du doctorat en sécurité Informatique (Ecole Supérieure des Communications de Tunis).

Il dispose d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans, dans le domaine. Il a occupé, entre autres, le poste de directeur des études et de stages à l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques en Communications de Tunis.

Jemayel a publié plusieurs articles dans des revues scientifiques internationales spécialisées dans les domaines des technologies de la communication et de l’information ainsi que dans la filière de la sécurité.