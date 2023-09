Nouveau Pdg  à la Pharmacie centrale

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi qu’aux termes de l’arrêté n°586 du 2023 18 septembre 2023, Mahdi Dridi a été nommé Président et Directeur Général de la pharmacie centrale de Tunisie.

Mahdi Dridi est diplômé de la Faculté de Pharmacie de Monastir en 2000, spécialité industries pharmaceutiques, et titulaire d’un diplôme de pharmacie hospitalière et industrielle (pharmacologie). Il est, en outre, ancien interne des hôpitaux de Paris (où il a obtenu un certificat de spécialisation en pharmacie de la Faculté de Pharmacie, Paris 5, 2007).

Le même communiqué du ministère de la Santé a annoncé, également, la nomination d’Abderrazak Hdhili en qualité de directeur général de l’Agence nationale pour les médicaments et le matériel de santé.

