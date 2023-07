Nouveau pic de consommation d’énergie:La STEG fait recourt au délestage électrique périodique

TUNIS, 20 juil (TAP)-La Tunisie a enregistré, jeudi, un 3ème pic record de consommation d’électricité, à cause d’une utilisation intensive de la climatisation , ce qui a mené la STEG à adopter le délestage électrique périodique dans quelques régions en vue d’alléger la charge sur le réseau et éviter les grandes coupures d’électricité .

Le directeur de la coopération et de la communication à la STEG, Mounir Ghabri a indiqué, à TAP, que cette vague de chaleur, sans précédent, que la Tunisie enregistre, a causé une hausse de la consommation d’électricité .

Il a relevé qu’un 3ème pic record a été enregistré jeudi , avec une demande qui a atteint 4825 mégawatts à 12h48, dépassant la demande enregistrée en 2022 ( 8 septembre 2022) , qui a été estimée à 4677 mégawatts.

Le 10 juillet 2023, le record de consommation d’électricité a atteint 4692 mégawatts, lequel est précédé, en date de 8 juillet 2023, par un pic de près de 4363 mégawatts.

Le responsable a ajouté que la canicule exceptionnelle enregistrée dans le pays au cours de cette période a causé des perturbations aux niveaux local et conjoncturel en matière d’approvisionnement d’électricité, vu l’endommagement des lignes et des échangeurs électriques par la chaleur, concomitamment avec la hausse de la demande d’électricité.

Ghabri a appelé les clients de la STEG à contribuer davantage à la rationalisation de la consommation d’électricité et à utiliser les électroménagers en dehors des heures de pointe ( 11h à 16h après midi), en régulant les appareils de climatisation à pas moins de 26 degrés

