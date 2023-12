Nouveau point d’entrée pour l’aide humanitaire à Gaza

Israël a autorisé vendredi l’ouverture « temporaire » d’un nouveau point d’entrée pour l’aide humanitaire dans la bande de Gaza assiégée.

La décision d’autoriser l’aide humanitaire à entrer dans la bande de Gaza par le terminal de Kerem Shalom vise à décongestionner celui de Rafah, à la frontière avec l’Egypte.

C’est actuellement l’unique point d’entrée des camions de vivres et médicaments dans l’étroite bande de terre, et à un rythme très inférieur à avant le début de la guerre.

« Nous n’avons pas de nourriture, pas d’eau, pas d’abris. Tous les services font défaut à Gaza », se désespère un habitant du camp de Jabaliya (nord) interrogé par l’AFP.

Près de de 18.800 personnes, à 70% des femmes, des enfants et adolescents, ont été tuées par les bombardements israéliens, d’après le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir à Gaza.

Tout en saluant l’ouverture du terminal de Kerem Shalom, le représentant de l’OMS pour les territoires palestiniens occupés, a estimé qu’il faut « travailler » à l’accès des camions de vivres et médicaments à toute la bande de Gaza. L’aide reste pour l’instant largement concentrée sur Rafah.

Après plus de deux mois de guerre et un siège total imposé par Israël depuis le 9 octobre, les conditions de vie sur le petit territoire surpeuplé sont décrites comme cauchemardesques par l’ONU et les ONG pour les civils palestiniens acculés dans des zones toujours plus petites.

Quelque 1,9 million d’habitants, soit 85% de sa population, ont été déplacés, selon l’ONU, dont beaucoup ont dû fuir plusieurs fois face aux combats qui s’étendaient, tandis que les bombardements continuent sans relâche.

A Khan Younès, au sud du territoire, le ministère de la Santé du Hamas a fait état vendredi matin de « dizaines de morts et de blessés » dans des bombardements.

- Publicité-