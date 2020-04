Nouveau programme de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, dans un communiqué publié vendredi, la mise en place d’un nouveau programme de vols supplémentaires pour le rapatriement des tunisiens bloqués à l’étranger.Voici le programme des vols de et vers les aéroports tunisiens :Samedi 18 avril 2020 :

France/ Marseille ( Tunisair/ Aéroport International Tunis Carthage)

Dimanche 19 avril 2020 :

Arabie Saoudite/ Jeddah ( Tunisair/ Aéroport International Tunis Carthage)

Lundi 20 avril 2020

Gabon / Libreville ( Nouvelair/ Aéroport International Tunis Carthage)

Allemagne/ Francfort ( Tunisair/ Aéroport International Tunis Carthage)

Mardi 21 avril 2020

Cameroun/ Yaoundé ( Nouvelair/ Aéroport International Tunis Carthage)

Tchad/ N’Djaména (Nouvelair/ Aéroport International Tunis Carthage )

Qatar/ Doha ( Qatar Airways / Aéroport International Tunis Carthage )

Mercredi 22 avril 2020

France/ Paris ( Air France / Aéroport International Tunis Carthage )

France/ Toulouse ( Tunisair / Aéroport International Tunis Carthage )

Jeudi 23 avril 2020

France/ Lyon ( Tunisair / Aéroport International Tunis Carthage )

Vendredi 24 avril 2020

Allemagne/ Francfort ( Tunisair/ Aéroport International Tunis Carthage)

Pologne/ Varsovie ( Tunisair/ Aéroport International Tunis Carthage)

Samedi 25 avril 2020

France/ Paris ( Tunisair / Aéroport International Tunis Carthage )

Dimanche 26 avril 2020

Arabie Saoudite/ Jeddah ( Tunisair/ Aéroport International Tunis Carthage)

Lundi 27 avril 2020

Algérie ( Tunisair/ Aéroport International Tunis Carthage)

Mercredi 29 avril 2020

Arabie Saoudite/ Jeddah ( Tunisair/ Aéroport International Tunis Carthage)

France/ Paris ( Air France / Aéroport International Tunis Carthage )

Jeudi 30 avril 2020

Emirats arabes unis/ Dubai ( Emirates/ Aéroport International Tunis Carthage )

Samedi 2 mai 2020

Canada/ Montréal (Tunisair/ Aéroport International Tunis Carthage )

Cette nouvelle programmation de vols de rapatriement a été décidée à l’issue d’une réunion de la commission nationale chargée du suivi du confinement général sanitaire et des Tunisiens bloqués à l’étranger, qui s’est tenue hier jeudi au ministère des Affaires Etrangères, selon le communiqué. Tous les ressortissants Tunisiens rapatriés seront placés automatiquement dans des centres d’isolement sanitaire, ajoute la même source.