Nouveau programme de vols pour le rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger

Un nouveau programme de vols supplémentaires pour le rapatriement des Tunisiens bloqués dans plusieurs pays sera opéré à partir de la semaine prochaine, annonce, vendredi, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Réunie jeudi en présence de tous ses membres, la commission nationale chargée du suivi du confinement total a examiné les moyens permettant de pallier les difficultés qui entravent jusque-là le rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger.

Selon le même communiqué, il a été convenu d’accélérer le rythme d’évacuation des ressortissants tunisiens dans les plus brefs délais, tout particulièrement les cas urgents.

Un programme spécial a été également mis en place pour rapatrier les étudiants tunisiens qui ont déjà quitté leurs foyers en raison de la suspension des cours, lit-on de même source.

La réunion s’est déroulée notamment en présence du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l’Intérieur, du ministre d’Etat chargé du transport et de la logistique, du ministre de l’Enseignement supérieur et du ministre du Tourisme.