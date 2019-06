Nouveau record du monde pour le Tunisien Walid Ktila

l’athlète Tunisien Walid Ktila, champion du monde paralympique, a battu son propre record du monde dans la course des 100 mètres (T34) sur chaise samedi soir au cours du meeting International de Suisse, en signant un chrono 14 secondes et 46 centièmes .

Ktila a battu son propre record du monde qu’il avait réalisé en février dernier qui était de 14 secondes et 62e centièmes, lors du grand Prix d’athlétisme handisport organisé à Dubai aux Emirats Arabes Unis.