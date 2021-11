Nouveau variant du Covid-19: Les cours du pétrole s’effondrent

L’apparition du nouveau variant du Covid-19 a fait paniquer les marchés vendredi 26 novembre, provoquant l’effondrement des prix du pétrole face au risque qu’il fait peser sur la demande d’or noir. A la mi-journée, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier chutait ainsi de près de 6% à 77,31 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le même mois perdait 6,58% à 73,23 dollars. Les deux contrats de référence de part et d’autre de l’Atlantique sont respectivement tombés à 77,28 dollars et 72,60 dollars, un plus bas depuis la fin du mois de septembre. Les prix chutent « en raison des craintes que le nouveau variant de Covid-19 ne fasse dérailler la reprise de la demande mondiale de pétrole », résume auprès de l’AFP Han Tan, analyste de Exinity.

Un nouveau variant du Covid-19, appelé pour le moment B.1.1.529, a été détecté en Afrique du Sud et présente un potentiel de propagation très rapide, selon les scientifiques, qui ignorent à ce stade si les vaccins actuellement disponibles sont efficaces contre lui. Ces premiers éléments « ont eu un impact dévastateur sur les prix du pétrole au cours de la nuit », appuie Tamas Varga, de PVM.