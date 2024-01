Nouveaux bombardements sur Gaza, craintes d’embrasement

De nouveaux bombardements de l’armée israélienne sur la bande de Gaza ont fait des dizaines de morts jeudi, deux jours après l’élimination d’un haut dirigeant du mouvement islamiste palestinien au Liban, qui fait craindre un embrasement dans la région.

Près de trois mois après le début de la guerre, des frappes et tirs d’artillerie particulièrement intenses ont notamment touché au cours de la nuit Khan Younès, grande ville du sud de la bande de Gaza particulièrement visée par l’armée israélienne depuis plusieurs jours, selon un correspondant de l’AFP.

Depuis le début des hostilités, 22.313 personnes, majoritairement des femmes, adolescents et enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza, selon le bilan annoncé mercredi par le mouvement islamiste palestinien.

Les craintes de voir cette guerre embraser le Moyen-Orient se sont encore accrues après l’élimination mardi du numéro 2 du Hamas, Saleh al-Arouri, dans la banlieue sud de Beyrouth, par une frappe attribuée à Israël.

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s’apprête à effectuer une nouvelle tournée au Moyen-Orient dans l’espoir d’apaiser les tensions. Il quittera jeudi soir Washington pour son quatrième voyage dans la région depuis le début de la guerre à Gaza, avec une étape prévue sur le sol israélien, selon un responsable américain.

Dans le territoire palestinien, « le Hamas dispose toujours d’importantes capacités à Gaza », a déclaré à Washington le porte-parole du conseil de sécurité nationale, John Kirby.

« Nous pensons que réduire et défaire les capacités du Hamas à mener des attaques en Israël est un objectif absolument réalisable pour les forces militaires israéliennes. Cela peut être fait, militairement. Son idéologie va-t-elle être éliminée? Non. Et le groupe est-il susceptible d’être annihilé? Probablement pas », a-t-il ajouté.

Outre les frappes aériennes et les combats au sol, les Gazaouis sont confrontés à de graves pénuries de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments alors que l’aide humanitaire entre au compte-gouttes dans le territoire assiégé.

Dans la bande de Gaza, quelque 1,9 million de personnes, soit 85% de la population de 2,3 million d’habitants, ont dû quitter leur logement pour fuir les combats et les bombardements, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha).

- Publicité-