Nouveaux heurts sur l’esplanade des Mosquées envahie par 600 extrémistes juifs

Des accrochages ont éclaté jeudi entre policiers israéliens et des Palestiniens sur l’esplanade des Mosquées de Jérusalem, où des fidèles juifs ont recommencé à se rendre en nombre malgré les craintes d’une nouvelle escalade.

La police israélienne a pénétré sur l’esplanade pour « repousser » des « dizaines d’émeutiers ayant lancé des projectiles » et l’un de ses membres a été légèrement blessé, selon un communiqué. De son côté, le Croissant-Rouge palestinien a fait état de deux blessés palestiniens qui ont été évacués à l’hôpital.

Selon un photographe de l’AFP sur place, la police a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc après avoir renforcé sa présence devant la mosquée al-Aqsa située sur l’esplanade, troisième lieu saint de l’islam mais aussi le site le plus sacré du judaïsme sous son nom de Mont du Temple.

Après une pause de plusieurs jours liée à la fin du mois de jeûne musulman du ramadan, des fidèles juifs se sont rendus sur l’esplanade jeudi, le jour du 74e anniversaire de la création de l’Etat d’Israël selon le calendrier hébraïque, coïncidant avec la fin des célébrations musulmanes de l’Aïd al-Fitr.

« Environ 600 extrémistes juifs provenant de 25 organisations différentes sont venues à l’esplanade », a déclaré à l’AFP le cheikh de la mosquée al-Aqsa, Omar al-Kiswani.

En vertu d’un statu quo tacite, les non-musulmans peuvent se rendre sur l’esplanade mais sans y prier. Or le nombre croissant de juifs s’y rendait et le fait que certains d’entre eux y prient subrepticement, suscitent des craintes d’une remise en cause de ce statu quo chez de nombreux musulmans.