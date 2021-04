Nouveaux horaires d’ouverture et de fermeture des officines de détail

Le conseil national de l’ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a annoncé, dans un communiqué, que suite aux décisions prises samedi par le gouvernement pour la période du 18 au 30 avril en cours dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, les horaires obligatoires d’ouverture et de fermeture des officines de détail seront comme suit à partir du 18 avril 2021 :

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 pour les pharmacies de jour, de 08h30 0 18h30 pour les pharmacies de garde et de 17h à 8h30 pour les pharmacies de nuit.

Samedi, les pharmacies de jour travaillent de 8H30 à 13h, les pharmacies de garde de 8h30 à 18h30 et les pharmacies de nuit de 17h à 8h30.

Le dimanche et les jours fériés, les pharmacies de garde sont ouvertes de 8h30 à 18h30 tandis que les pharmacies de nuit travaillent de 17h à 8h30

A noter que l’instance nationale de lutte contre le coronavirus a décidé, samedi, d’interdire la circulation des motos, des véhicules privés et des moyens de transport urbain de 19 heures à 5 heures du matin, à l’exception des cas urgents et justifiés et ce, à partir du 18 avril 2021 jusqu’au 30 avril 2021. L’horaire du couvre-feu est maintenu de 22H00 à cinq heures du matin.