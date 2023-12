Nouveaux radars, intelligents, sur les routes de Tunisie

Le ministère de l’intérieur a augmenté le nombre de radars , notamment sur l’autoroute Tunis-Sousse comme ont pu le constater les automobilistes qui utilisent ce tronçon. Mais le ministère installe aussi désormais, une nouvelle génération de radars plus intelligents.

Ces derniers calculent désormais la vitesse moyenne à laquelle l’automobiliste roulait entre deux radars, celui devant lequel vous avez ralenti et le radar suivant que vous croyez aussi avoir dupé en ralentissant car vous en connaissez l’emplacement. En lien avec le premier, le second radar calcule le temps que vous avez passé pour arriver d’un point à l’autre, en déduit la vitesse à laquelle l’automobiliste roulait entre les deux points de passage, et signale l’infraction qui sera enregistrée au titre de votre véhicule.