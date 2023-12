Nouveaux raids israéliens meurtriers à Gaza, appels pressants à protéger les civils

Israël a mené dimanche de nouvelles frappes sur la bande de Gaza, le bilan des victimes palestiniennes s’alourdissant depuis la fin d’une trêve avec le mouvement islamiste Hamas, au milieu d’appels de plus en plus pressants à protéger les civils.

Le ministère de la Santé du Hamas a déploré samedi plus de 240 morts et 650 blessés depuis la reprise des combats le 1er décembre après une trêve de sept jours.

Tout au nord de Gaza, le long de la frontière avec Israël, l’armée israélienne a mené dimanche des frappes aériennes suivies de tirs d’artillerie, provoquant d’épais panaches de fumée et de poussière.

Elle a dit samedi avoir conduit plus de 400 frappes sur Gaza en près de 48 heures, la région de Khan Younès, au sud, ayant été particulièrement ciblée.

D’après l’ONU, les ordres d’évacuation de l’armée aux Palestiniens avant des frappes ont concerné samedi un quart de la bande de Gaza. Ces ordres, « sans garanties de sécurité ou de retour », sont « équivalents à un transfert forcé de population », a jugé l’ONG Norwegian Refugee Council.

Les bombardements israéliens de représailles sur Gaza ont fait « plus de 15.200 morts, à 70% des femmes et des enfants » depuis le début de la guerre, selon le gouvernement du Hamas.

Ils ont détruit ou endommagé plus de la moitié des habitations dans le territoire, d’après l’ONU dont le chef a évoqué « une catastrophe humanitaire monumentale ».

Dimanche, le Hamas et le Jihad islamique ont comme la veille annoncé de nouveaux tirs de roquettes en direction d’Israël. .

Les autorités israéliennes ont annoncé la mort de deux soldats tués lors des opérations terrestres, portant à 398 le nombre de soldats tués depuis le 7 octobre.

Le Royaume-Uni a lui annoncé son intention de mener des vols de surveillance au-dessus d’Israël et de Gaza pour aider à localiser les otages, dont certains sont britanniques.

« Trop de Palestiniens innocents ont été tués » a insisté la vice-présidente américaine Kamala Harris depuis la COP28 à Dubaï, s’alarmant d’images « dévastatrices » de Gaza et appelant Israël à « faire plus pour protéger les civils innocents ».

