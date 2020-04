Nouveaux vols pour le rapatriement de Tunisiens bloqués en Turquie et dans le Golfe

Il a été convenu au cours d’une réunion ministérielle tenue vendredi, d’accélérer la cadence du rapatriement des Tunisiens dont l’état de santé n’est pas au mieux, selon le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Errai.

Ila été décidé également de tenir une autre réunion, lundi prochain, pour une évaluation des vols de rapatriement actuels et à venir à partir de pays africains, et pour la programmation d’autres pour les Tunisiens bloqués notamment en Turquie et dans des pays du Golfe.