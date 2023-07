Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, mercredi, au téléphone avec ses homologues algérien, Abelmadjid Tebboune, et égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Le président Kaïs Saïed a présenté, à ses homologues algérien et égyptien, les voeux à l’occasion de l’avènement du nouvel an de l’Hégire 1445, selon un communiqué de la Présidence de la République.

- Publicité-