Pour les Tunisien résidant à l’étranger (TRE), il est décidé que « sont exonéré des DD, taxes et impôts à l’importation, et suspension de la TVA et de la TC, pour tous les équipements, et d’un seul véhicule utilitaire, importés dans le cadre d’un projet ou la participation à un projet, et même des taxes sur CA, en cas d’acquisition sur le marché local. Pour le véhicule utilitaire (type fourgonnette), il suffira de payer 10 % des taxes et impôts dus sur le véhicule ».

