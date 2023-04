Nouvelair inaugure une nouvelle desserte vers l’aéroport Paris-CDG à partir de l’aéroport Sfax-Thyna

Le vol inaugural de la compagnie aérienne » Nouvelair » à destination de l’aéroport de Paris-Charles De Gaulle (France), a décollé, mercredi, de l’aéroport international Sfax Thyna, avec 52 passagers à bord.

Le vol est programmé à deux fréquences hebdomadaires (Mercredi et dimanche) en aller-retour, tandis que la compagnie privée s’apprête à inaugurer, juin prochain, deux autres lignes aériennes directes vers Istanbul en Turquie.

» Ces nouvelles dessertes viennent dynamiser le trafic aérien à l’aéroport, qui connaît la stagnation depuis l’arrêt de l’activité de la compagnie Syphax Airlines « , a indiqué à l’Agence TAP le commandant de l’aéroport international de Sfax-Thyna, Sonia Kmiha.

En dépit de cette nouvelle dynamique, l’activité à l’aéroport reste toujours inférieure à sa capacité d’accueil qui s’élève à 500 mille passagers par an, » alors que le trafic actuel n’excéde pas les 300 mille passagers « , a-t-elle fait remarquer.

Pour sa part, le directeur général de « Nouvelair », Chokri Zarrad a indiqué aux médias lors de la cérémonie d’inauguration organisée à cette occasion, que la compagnie a l’intention de lancer d’autres lignes à partir de l’aéroport international de Sfax, vers les pays africains, méditerranéens et arabes, à destination d’Algérie, Maroc, Italie et l’Espagne, » après la finalisation des études de faisabilité « , a-t-il affirmé.

