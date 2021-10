Nouvelair reprendra ses vols sur le Royaume-Uni en mars 2022

La compagnie aérienne tunisienne Nouvelair projette t de reprendre ses vols au départ de Gatwick et de Manchester à partir de mars 2022.

La compagnie a commencé à desservir Tunis à partir de ces deux aéroports britanniques en juillet 2021, mais les vols ont dû être suspendus en raison des restrictions Covid-19 décrétées par le gouvernement britannique.

Les dessertes britanniques de Nouvelair vers Tunis reprendront plus précisément à partir du 29 mars 2022, le service de Gatwick étant assuré trois fois par semaine les mardi, jeudi et samedi, tandis que les vols de Manchester décolleront deux fois par semaine les mercredi et dimanche.

Carl Denton, du service commercial de Nouvelair au Royaume-Uni, a déclaré : « Après avoir été restreints à un programme limité en 2021, nous sommes très enthousiastes à l’idée de redémarrer les opérations pour 2022, avec une opération élargie qui fournira un excellent accès pour les vacances, les affaires et surtout pour permettre aux amis et aux familles de se reconnecter avec la Tunisie à nouveau. »

Nouvelair, qui exploite une flotte de 10 Airbus A320, proposera des sièges sur les vols par le biais de GDS et de son site web avec trois options de prix. La compagnie aérienne fournira également des allocations de sièges aux tour-opérateurs et aux agences.