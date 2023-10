Une assistance humanitaire US et des services aux migrants vulnérables

Les Etats-Unis d’Amérique ont annoncé l’attribution à la Tunisie d’une nouvelle aide financière d’un montant de 4,45 millions de dollars destinée à fournir une assistance humanitaire et des services aux migrants vulnérables en Tunisie et à soutenir les efforts du gouvernement tunisien en matière d’aide aux migrants.

L’annonce a été faite lors d’une rencontre tenue aujourd’hui mardi au siège de l’ambassade américaine en Tunisie, en présence de la chargée d’affaires de l’ambassade, Natasha Franceschi, du chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, Azzouz Samri, et de la Secrétaire Adjointe Principale du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM), Marta Youth.

Le financement comporte deux parties : 1- Une contribution volontaire américaine de 1 million de dollars à un appel d’urgence de l’OIM afin de fournir une aide vitale directe, un hébergement d’urgence et des soins de santé d’urgence aux migrants vulnérables en Tunisie, et de faciliter la gestion des dossiers de l’organisation en Tunisie.

2 – Le gouvernement américain fournit 3,45 millions de dollars à l’OIM pour promouvoir un accès équitable à la justice et pour soutenir les efforts tunisiens visant à harmoniser les lois tunisiennes sur l’immigration avec les normes internationales tout en garantissant la transparence, la responsabilité et le respect des droits des migrants.

La chargée d’affaires Franceschi a souligné qu’aucun pays ne peut à lui seul résoudre le problème de la migration irrégulière. « C’est vrai pour nous aux Etats-Unis, et c’est vrai ici, a-telle dit. Cela nécessite la participation des gouvernements nationaux, des institutions internationales comme l’OIM et des organisations de la société civile, comme le Croissant-Rouge tunisien, qui travaillent ensemble pour protéger les droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants. Et nous ne devons pas oublier que, bien souvent, ce sont les Tunisiens ordinaires qui sont les premiers à prêter assistance ».

Pour sa part, le chef de la mission de l’OIM en Tunisie, Azouz Samri a fait part de la volonté de consolider la coopération avec les autorités tunisiennes et les principaux partenaires nationaux et internationaux pour relever les défis et soutenir les groupes vulnérables. Il a ajouté que l’OIM continuera également à travailler avec ses partenaires pour soutenir des politiques de gouvernance migratoire plus efficaces qui garantissent aux communautés les plus vulnérables un accès aux services de base et à davantage d’opportunités pour améliorer leur situation.

la secrétaire adjointe principale du bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM), Marta Youth a déclaré que le nouveau financement répond aux enjeux de l’étape actuelle, qualifiant la coopération avec la Tunisie de globale et de longue durée.

