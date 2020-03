Une nouvelle application pour assurer la continuité du travail dans les secteurs public et privé au centre d’une séance de coordination interministérielle

Une séance de coordination interministérielle s’est tenue ce vendredi au siège du ministère de l’intérieur pour faire le point de la situation dans le pays, en rapport avec le Coronavirus.

Les dispositions à prendre pour assurer la continuité des activités des principales entreprises publiques et privées et les secteurs concernés par les mesures de confinement ont été à l’ordre du jour de la séance. Un projet d’application informatique a été examiné dans ce sens.

La réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi, le ministre des Technologies de la communication et de la Transition numérique Mohamed Fadhel Kraiem, du ministre des Affaires sociales Habib Kchaou et du ministre de l’Industrie et des PME Salah Ben Youssef.

La réunion s’est focalisée sur les mesures exceptionnelles prises dans le cadre du confinement total et du couvre-feu.

La séance a été l’occasion, aussi d’évaluer la coordination assurée entre les services de ces ministères et d’examen les moyens de la renforcer pour mieux soutenir les efforts nationaux de lutte contre la propagation du Covid-19.