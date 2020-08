Nouvelle baisse des prix du carburant

Les prix à la vente de l’essence sans plomb, du gasoil sans soufre et du gasoil, seront baissés, à partir de ce soir à minuit, a annoncé, lundi, le ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique.

Cette baisse sera effectuée comme suit:

– Essence sans plomb : Réduction de 30 millimes à 1915 millimes/litre

– Gasoil sans soufre : Réduction de 25 millimes à 1700 millimes/litre

– Gasoil : Réduction de 20 millimes à 1470 millimes/litre.

Le département de l’Energie a maintenu inchangé les prix des autres carburants.

La révision des prix de certains produits pétroliers intervient en exécution de l’arrêté des ministres de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique et des Finances, du 31 mars 2020, fixant la composition de la commission technique chargée de la fixation et du suivi des prix de vente des produits pétroliers finis importés et ceux raffinés localement.

En effet, les prix des carburants sont mensuellement ajustés en vertu d’un arrêté ministériel, paru le 3 avril 2020, au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

L’article 5 de cet arrêté stipule que la valeur de l’ajustement mensuel du prix de vente au public, n’excède pas le taux de 1,5% du prix de vente en vigueur depuis le dernier ajustement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ce taux sera porté à 2% à compter du 1er janvier 2021, selon la même source.