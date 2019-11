Nouvelle composition du conseil de la HAICA

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a annoncé, mardi, dans un communiqué, que deux nouveaux membres ont rejoint le conseil de l’instance, à savoir Omar Oueslati et Soukaina Abdessamad et ce dans le cadre du comblement des vacances au sein du conseil de la HAICA.

Proposé par l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Omar Oueslati est magistrat de formation et occupe actuellement le poste de président de chambre à la Cour d’appel de Tunis. Oueslati est aussi un expert qui collabore avec des instances et organisations de la société civile nationale et internationale. Il est vice-président de la section de la Manouba de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) et fondateur d’associations spécialisées dans la défense des droits de l’enfant, notamment dans les régions reculées.

Quant à Soukaina Abdessamad, elle a été proposée par le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT). Elle est journaliste dans l’audiovisuel et a travaillé de 1983 à 2017 à l’établissement de la télévision tunisienne.

La nouvelle membre du conseil de la HAICA est aussi active dans la société civile. Elle était membre d’Amnesty International, section de Tunis, de 2005 à 2007.

Elle était membre au bureau exécutif élargi de l’Association des journalistes tunisiens (congrès 2004), puis secrétaire générale au SNJT (2008-2011), (2014-2017) et (2017-2019).

La composition du conseil de la HAICA se présente désormais comme suit:

-Président: Nouri Lajmi

-Vice-président: Omar Oueslati

-Membres: Radhia Saidi, Soukaina Abdessamad, Habib Belaid, Hichem Snoussi, Adel Bsili et Salah Essersi