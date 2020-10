Nouvelle édition virtuelle du Festival de la Harissa

Le festival de la Harissa revient à Dar Nabeul pour une nouvelle édition » virtuelle « , programmée du 1er au 4 octobre 2020, à l’initiative de l’Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul (A.S.V.N.)

Vu la conjoncture actuelle liée à la pandémie du Coronavirus, le public est invité à suivre cette année en live streaming sur les réseaux socio-numériques les expériences et découvertes gustatives proposées par un casting prestigieux de chefs et de producteurs de renom.

.Covid-19 oblige, le format particulier de l’événement permettra de savourer à distance l’ambiance chaleureuse et piquante du festival avec cette fois, un panel de chefs encore plus créatifs.et de nouvelles têtes d’affiches.

Des Cooking Shows inédits et insolites figurent au programme de cette manifestation dont notamment:

Un Hamburger » Spécial festival de la Harissa » concocté par le meilleur » Burgerman » tunisien, Makram Benayed (Le Zink),

Un » mchalouat » revisité… à la Harissa: une idée de l’artisan culinaire, chef Foued Frini,

Un plat de la cuisine judéo-tunisienne à base d’Harissa réalisé par le créateur des concepts » Délires & Délices » et » La Ftira Loca « , le célèbre restaurateur et écrivain, Gilles Jacob Lellouch,

Des plats du patrimoine culinaire nabeulien confectionnés par des femmes ménagères et des passionnées de la cuisine traditionnelle,

Un atelier de fabrication d’Harissa traditionnelle, dite » Arbi » et à la vapeur…

Et d’autres plats traditionnels fignolés par des professionnels des métiers de bouche: chef Moez Baklouti (formateur de cuisine), cheffe Asma Lajimi-Bey (restaurant Ouled El Bey), etc…

Au menu, figurent aussi la diffusion de vidéos de femmes artisanes dans la production de harissa à la méthode traditionnelle nabeulienne sur les pages FB, des conférences scientifiques qui seront diffusées, la présentation du livre « Lettres de noblesses de la gastronomie tunisienne » de Gilles-Jacob Lellouche et des Show cooking en live sur les pages FB , plats traditionnels et nouveaux à base de harissa et de piment concoctés par des chefs professionnels et des ménagères