Nouvelle escalade entre Paris et Londres dans la crise des migrants

La guerre des mots a repris de plus belle vendredi entre Paris et Londres après l’annulation par le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin de la participation britannique à une réunion de crise sur les migrants prévue dimanche, en riposte aux propos de Boris Johnson demandant à la France de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne.

Dans un message à son homologue d’Outre-Manche Priti Patel dont l’AFP a pris connaissance, le ministre de l’Intérieur s’est dit « déçu » des exigences exprimées par le Premier ministre britannique dans une lettre à Emmanuel Macron et a jugé « encore pire » qu’il les publie.

« En conséquence je dois annuler notre rencontre dimanche à Calais, je suis sûr que vous comprenez pourquoi », a conclu Darmanin.

En visite à Rome, Emmanuel Macron a lui aussi tancé le Premier ministre britannique pour ses méthodes « pas sérieuses ».

« On ne communique pas d’un dirigeant à l’autre sur ces questions-là par tweets et par lettres qu’on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d’alerte », a-t-il déclaré devant la presse.

La mort mercredi au large de Calais d’au moins 27 migrants qui tentaient de gagner les côtes anglaises dans le naufrage de leur embarcation a relancé les tensions entre Paris et Londres. Ce drame est le plus meurtrier depuis la hausse en 2018 des traversées de la Manche par les migrants, pour contourner le verrouillage renforcé du port français de Calais et du