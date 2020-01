Nouvelle liaison aérienne Tunisie-Croatie, dès mai prochain

La capitale de la Croatie, Zagreb, sera reliée à la Tunisie par une nouvelle desserte aérienne cette année. La compagnie aérienne phare de la Tunisie, Tunisair a annoncé qu’elle assurera une liaison hebdomadaire entre Monastir et Zagreb pendant les mois d’été.

Tunisair assurera les vols tous les mercredis, en Airbus A320, et le vol inaugural aura lieu le 27 mai prochain. Ce n’est pas la première fois que Tunisair relie Zagreb et la Tunisie, car selon EX-YU Aviation, le même service était exploité il y a six ans.