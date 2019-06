Nouvelle prolongation d’un mois de l’état d’urgence

Réuni lundi sous la présidence du chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi, le Conseil de sécurité nationale a passé en revue la situation sécuritaire au plan national, les développements régionaux et internationaux et leurs répercussions sur la situation intérieure de la Tunisie et sur la sécurité et la stabilité dans la région.

Le président de la République a décidé, après consultation du chef du gouvernement et du président de l’ARP, de prolonger d’un mois l’état d’urgence sur tout le territoire de la République tunisienne, à compter du 5 juin 2019.