Nouvelle représentation commerciale tunisienne à Dakar

Un bureau de représentation commerciale de la Tunisie a été ouvert, ce lundi 11 septembre 2023 dans la capitale sénégalaise Dakar. « La création de ce bureau vise à renforcer le réseau de représentations commerciales tunisiennes dans les région du Centre en Afrique subsaharienne », commente le Cepex en annonçant cette ouverture.

Ce 6ème bureau Cepex basé à Dakar, contribuerait à soutenir les efforts des cinq représentations à Abidjan (Côte d’Ivoire), Nairobi (Kenya ), Douala (Cameroun), Abuja (Nigéria) et Kinshasa (République démocratique du Congo). Il contribuera aussi à l’activation la diplomatie économique tunisienne dans la région, en soutenant l’expansion des exportations tunisiennes vers de nouveaux marchés. Et notamment sur ce marché de consommation prometteur et important de Dakar, car il constitue un débouché pour un marché immense qui comprend plus de 300 millions de consommateurs en Afrique et un porte d’entrée vers d’autres marchés importants tels que la Mauritanie, la Gambie, la Guinée et le Mali.