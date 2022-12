Nouvelle salve de sanctions européennes contre la Russie

Lors d’un sommet européen qui s’est tenu à Bruxelles jeudi soir, les 27 pays membres de l’Union européenne (UE) ont approuvé un neuvième paquet de sanctions contre la Russie, entré en vigueur vendredi avec sa publication au Journal Officiel de l’UE.

L’UE a notamment interdit l’exportation de moteurs de drones vers la Russie et vers « tous les pays tiers » pouvant lui fournir ces éléments afin de priver le Kremlin de ces armes utilisées contre l’Ukraine.

Bruxelles empêche par ailleurs les ressortissants de l’UE d’occuper « des postes au sein des organes directeurs de toutes les personnes morales, entités ou entités détenues ou contrôlées par l’Etat russe et situées en Russie ».

« Nous continuons de cibler l’économie et ceux qui jouent un rôle déterminant dans cette guerre brutale », a souligné le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans un communiqué.

Les sanctions ciblées concernent douze membres du gouvernement, 42 élus de la Douma, le président et les neuf juges de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, 77 militaires dont 30 membres de l’unité de l’Etat-major russe chargé de la planification des tirs de missiles, trois membres de la famille du président tchétchène Ramzan Kadyrov, allié de Vladimir Poutine, ainsi que l’épouse et un parent de l’oligarque Iouri Kovaltchouk.

Plusieurs personnalités des médias, dont Boris Kortchevnikov et le réalisateur Nikita Mikhalkov, sont également sanctionnées pour leur implication dans la justification de la guerre contre l’Ukraine.

Cinq partis politiques russes – le Parti Communiste, Russie Unie, le parti Nouvelles personnes, le Parti Libéral démocratique et le parti Une Russie Juste – et 23 entreprises liées à l’armée russe sont également sanctionnés.

La liste noire des personnes et entités interdits de visas et dont les avoirs dans l’UE sont saisis comprend désormais 1386 individus et 171 entités.