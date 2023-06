Nouvelle station d’épuration des eaux usées de Sidi Ali Ben Aoun

L’Ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, le Directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) Yazid Safir, et les représentants de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) ont effectué aujourd’hui le 06 juin 2023 une visite de la nouvelle station d’épuration des eaux usées (STEP) de Sidi Ali Ben Aoun, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Cette STEP a été réalisée dans le cadre de la cinquième tranche du programme d’assainissement des quartiers populaires (PNAQP5), financée par l’AFD à hauteur de 30 millions d’euros, soit 90 millions de dinars tunisiens.

A cette occasion, les représentants de l’ONAS ont rappelé le partenariat historique entre l’ONAS et l’AFD et ont souligné que « les programmes d’assainissement des quartiers populaires ont permis de réduire les inégalités territoriales et d’améliorer notablement les conditions de vie de près d’un million de personnes habitant dans plus de 900 quartiers défavorisés du pays. »

Ils ont également précisé qu’ « au-delà des effets notables sur les dimensions sociale et environnementale, la STEP de Sidi Ali Ben Aoun intègre aussi les enjeux liés à la lutte contre le changement climatique, aussi bien sur le volet atténuation, avec la mise hors service de fosses septiques humides émettrices et leur remplacement par des systèmes évitant la production et l’émission de méthane, gaz contribuant fortement à l’effet de serre, que sur le volet adaptation, en dotant le gouvernorat de Sidi Bouzid d’un potentiel de réutilisation de 803 000 m3 d’eaux usées traitées par an destinées principalement à l’irrigation des terres agricoles de la région, dont 146 000 m3 sont actuellement disponibles ».

M. André PARANT s’est félicité de la réalisation de cette STEP et a affirmé que « la mise en service de cet ouvrage, fruit de la coopération entre la France et la Tunisie, vient concrétiser l’engagement des deux pays pour améliorer les conditions de vie des populations des régions de l’intérieur, en donnant accès à des services d’assainissement de qualité, et de lutte contre les changements climatiques ».

M. Yazid SAFIR a rappelé pour sa part que « Le manque d’installations d’assainissement a un impact négatif sur la sécurité hydrique et alimentaire, la santé, la biodiversité, l’égalité entre les femmes et les hommes et les conditions de vie de la population, notamment dans les zones défavorisées. Pour l’AFD, l’eau est une ressource vitale à protéger et à gérer au bénéfice de tous. »